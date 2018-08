Landesflüchtlingsminister Stamp weist Vorwürfe zurück und lehnt Rücktritt ab

Urteil zu Abschiebung von Sami A. löst Debatte über Rechtsstaat aus

Düsseldorf (AFP) - Nach dem Gerichtsbeschluss zur Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. ist ein Streit um die Unabhängigkeit der Justiz entbrannt. Scharfe Kritik gab es am Donnerstag an der Aussage von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), Richter müssten bei ihren Entscheidungen das "Rechtsempfinden der Bevölkerung" beachten. Landesflüchtlingsminister Jochim Stamp (FDP) wies Vorwürfe zurück, die Justiz getäuscht zu haben, und lehnte einen Rücktritt ab.

Justitia vor Deutschlandfahne © AFP

Das Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster hatte am Mittwoch geurteilt, die Abschiebung von Sami A. nach Tunesien sei "offensichtlich rechtswidrig" gewesen. Der mutmaßliche Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden müsse deswegen zurückgeholt werden. NRW-Innenminister Reul sagte daraufhin, die Unabhängigkeit von Gerichten sei zwar "ein hohes Gut". Richter sollten aber "immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen".

Der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, warf Reul deswegen in der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) einen Angriff auf die Justiz vor. Es gebe in Deutschland "aus guten Gründen" die Gewaltenteilung. "Zu einer funktionierenden Demokratie gehört eine unabhängige Justiz. Es ist nicht zuträglich, wenn diese durch Aussagen eines Innenministers angegriffen wird."

Auch Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel griff Reul an. Die Unabhängigkeit von Gerichten sei "einer der zentralen Pfeiler unserer Verfassung", sagte er der "Rheinischen Post". "Wer sie relativieren will, relativiert die demokratische Ordnung selbst." Ex-Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) bezeichnete "Justizschelte" in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) als "inakzeptabel".

Dagegen sagte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) den RND-Zeitungen: "Wenn Urteile von Gerichten von der Bevölkerung nicht mehr verstanden werden, hat die Justiz ein Vermittlungsproblem."

Der nordrhein-westfälische Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) forderte die schwarz-gelbe Landesregierung im Deutschlandfunk wegen der Abschiebeaffäre zu einer Entschuldigung auf. Der für die Abschiebung zuständige Landesflüchtlingsminister Stamp habe "ganz bewusst" versucht, die Justiz zu täuschen. Die Chefin der NRW-Landtagsgrünen, Monika Düker, bekräftigte die Rücktrittsforderung an Stamp.

Stamp wies am Donnerstag den Vorwurf einer Täuschung der Justiz "entschieden" zurück. Er bekräftigte zudem, an seinem Amt festzuhalten: Wäre Sami A. in Tunesien mit Folter konfrontiert, "würde ich nicht eine Minute zögern und mein Amt zur Verfügung stellen", sagte Stamp in Düsseldorf. Er sei aber überzeugt, dass A. "nicht gefoltert worden ist und ihm auch keine Folter droht".

Zuvor hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Stamp den Rücken gestärkt. Nach seiner Auffassung habe der Minister "nach Recht und Gesetz" entschieden, sagte Laschet im Deutschlandfunk.

Sami A. war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden - obwohl tags zuvor das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein vorläufiges Abschiebeverbot bestätigt hatte, weil dem Mann in seiner Heimat Folter drohe. Das Gericht ordnete daraufhin an, den Tunesier nach Deutschland zurückzuholen, was am Mittwoch vom OVG Münster bestätigt wurde.

Die Anwältin des Mannes rechnet nun mit seiner baldigen Rückkehr nach Deutschland. "Die deutschen Behörden sind jetzt gerade dabei, alles zu veranlassen, damit eine Betretenserlaubnis erteilt wird", sagte Seda Basay-Yildiz im RBB. Der tunesische Ermittlungsrichter habe zudem erklärt, dass keine Ausreisesperre bestehe.