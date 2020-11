Urteile im Hauptverfahren wegen Putschversuch 2016 in der Türkei erwartet

Ankara (AFP) - In Ankara werden am Donnerstag (8.00 Uhr MEZ) die Urteile im Hauptverfahren wegen des 2016 gescheiterten Putschversuchs in der Türkei erwartet. Den mehr als 400 Beschuldigten wird vorgeworfen, an dem Umsturzversuch gegen die Regierung von Recep Tayyip Erdogan beteiligt gewesen zu sein. Bei dem Putschversuch im Juli 2016 waren nach offiziellen Angaben mehr als 250 Menschen getötet worden.

Türkisches Gericht © AFP

Die türkische Regierung macht die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Dieser lebt seit 1999 im US-Exil; er bestreitet die Vorwürfe. Seit dem Umsturzversuch wurden landesweit hunderte Gerichtsverfahren in Gang gesetzt. Zehntausende Menschen wurden festgenommen, zudem wurden zehntausende Beschäftigte des Staatsdienstes entlassen.