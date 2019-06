UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet reist Mittwoch in Krisenstaat

Venezolanischer Oppositionspolitiker vor Besuch von UN-Vertreterin freigelassen

Caracas (AFP) - In Venezuela ist vor einem Besuch von UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ein inhaftierter Oppositionspolitiker freigelassen worden. Der Abgeordnete Gilber Caro kam am Montag aus einem Gefängnis frei, wie die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung mitteilte. Der Parteifreund des Oppositionsführers und selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó war Ende April festgenommen worden. Die genauen Gründe blieben unklar.

Gilber Caro (Mitte) im Juni 2016 © AFP

UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet wird Venezuela von Mittwoch bis Freitag besuchen. Die frühere chilenische Präsidentin will sowohl Staatschef Nicolás Maduro als auch Parlamentspräsident Guaidó treffen. Auch Gespräche mit weiteren Politikern und Vertretern zivilgesellschaftlicher Gruppen sind vorgesehen.

In Venezuela tobt seit Monaten ein Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó. Guaidó wird von mehr als 50 Staaten als Übergangspräsident anerkannt, darunter von den USA und von Deutschland. Das Land steckt darüber hinaus in einer schweren Wirtschaftskrise, zahlreiche Menschen leiden Not und bekommen nicht genügend Lebensmittel und Medikamente.