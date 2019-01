Internationale Unterstützung für selbsternannten Interimspräsidenten Guaidó

Venezuelas Armee bekräftigt in Machtkampf Unterstützung für Maduro

Caracas (AFP) - Venezuelas Präsident Nicolás Maduro stemmt sich mit Unterstützung des Militärs gegen seine Entmachtung. Angesichts des wachsenden internationalen Drucks bekräftigte die Armeeführung am Donnerstag ihre Unterstützung für Maduro. Die USA und mehrere andere westliche und lateinamerikanische Staaten stellten sich hingegen hinter den oppositionellen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó, der sich am Mittwoch zum Interimspräsidenten erklärt hatte. Die Zahl der Toten bei den Anti-Maduro-Protesten in Venezuela stieg auf 16.

Anti-Maduro-Proteste in Caracas © AFP

Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino sprach von einem "Staatsstreich". Maduro sei der "legitime Präsident" des Landes. Kurz zuvor hatten acht Generäle ihre "Loyalität" und ihren "absoluten Gehorsam" gegenüber dem sozialistischen Staatschef bekräftigt. Der Armee kommt in dem Machtkampf eine entscheidende Rolle zu.

Auch Russland, China, Kuba und Mexiko gaben Maduro Rückendeckung. Kreml-Chef Wladimir Putin sagte seinem venezolanischen Amtskollegen in einem Telefonat seine Unterstützung zu. Er warnte ebenso wie Venezuelas Verbündeter China vor einer ausländischen Intervention in Venezuela.

Die Staatskrise in Venezuela hatte sich am Mittwoch dramatisch zugespitzt, als Guaidó inmitten von Massenprotesten gegen Maduro erklärte, er übernehme übergangsweise das Präsidentenamt, "um die Usurpation zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und freie Wahlen abzuhalten". Der 35-Jährige war Anfang Januar zum Präsidenten der von der Opposition beherrschten Nationalversammlung gewählt worden, die von Maduro entmachtet wurde.

Guaidó erhielt umgehend die Unterstützung von US-Präsident Donald Trump. Maduros Herausforderer vertrete als Präsident der Nationalversammlung "das einzige legitime" Staatsorgan des Landes, erklärte das Weiße Haus. Maduro verkündete als Reaktion den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA und gab dem diplomatischen Corps der USA 72 Stunden zum Verlassen des Landes. Das US-Außenministerium stellte aber klar, Maduros Regierung und somit auch seine Entscheidung nicht anzuerkennen.

"Das Regime des früheren Präsidenten Nicolás Maduro ist illegitim", betonte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag. Er warnte die venezolanische Regierung vor dem Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten und rief das Militär auf, Guaidó zu stützen. Die USA forderten für Samstag ein Krisentreffen des UN-Sicherheitsrats. Bei Protesten gegen Maduro und Unruhen kamen laut der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte seit Dienstag 16 Menschen ums Leben.

Auch Kanada sowie mehrere lateinamerikanische Staaten wie Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien erkannten Guaidó als Interimspräsidenten an. Auch Großbritannien unterstützte Guaidó. Maduros Herrschaft sei "unrechtmäßig" und Guaidó die "richtige Person, um Venezuela voranzubringen", sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt. Ähnlich äußerte sich EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. "Maduro muss sofort gehen", erklärte Tajani. Guaidó sei der einzige legitime Gesprächspartner für Europa.

Die übrigen Reaktionen aus der EU fielen zurückhaltender aus. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte einen "sofortigen politischen Prozess, der zu freien und glaubwürdigen Wahlen in Übereinstimmung mit der Verfassung" führt. Auch die spanische Regierung, die in der EU traditionell die engsten Verbindungen zu Caracas pflegt, nannte Wahlen den "einzigen Ausweg".

"Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Dafür braucht es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen mündet." Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) rief bei einem Washington-Besuch alle Seiten zur Besonnenheit auf.

Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach sich für einen Dialog in Venezuela aus. Er hoffe, dass eine Eskalation vermieden werden könne, sagte Guterres am Donnerstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Maduro hatte am 10. Januar offiziell seine zweite Amtszeit angetreten. Der größte Teil der Opposition hatte die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 aber boykottiert und erkennt das Ergebnis ebenso wenig an wie die EU, die USA und zahlreiche lateinamerikanische Länder. Venezuela steckt schon lange in einer tiefen Wirtschaftskrise, die Millionen Menschen dazu getrieben hat, ihr Heimatland zu verlassen.