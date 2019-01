Zudem sollen Konten des selbsternannten Übergangspräsidenten eingefroren werden

Venezuelas Generalstaatsanwalt beantragt Ausreisesperre gegen Guaidó

Caracas (AFP) - Der venezolanische Generalstaatsanwalt hat am Dienstag eine Ausreisesperre gegen den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó beantragt. Zudem verlangte Tarek William Saab vor dem Obersten Gerichtshof, dass Guaidós Konten eingefroren werden.

Venezuelas Generalstaatsanwalt Saab © AFP

Guaidó zeigte sich unbeeindruckt. Das Vorgehen des Generalstaatsanwalts reihe sich ein in die Drohgebärden gegen ihn und das von der Opposition dominierte Parlament, sagte der 35-Jährige.

In Venezuela tobt ein Machtkampf zwischen Staatschef Nicolás Maduro und Guaidó, der sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Die USA und mehrere andere Staaten erkannten Guaidó an. Russland und China unterstützen aber weiterhin Maduro.

Der Präsident kann sich bislang auch auf den Rückhalt der Armee und der Justiz verlassen. Generalstaatsanwalt Saab ist ein Anhänger Maduros und auch der Oberste Gerichtshof unterstützt die Regierung des Linksnationalisten.