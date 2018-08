Kolumbiens Staatschef Santos nennt Beschuldigungen gegen ihn "verrückt"

Venezuelas Justiz will hart gegen "Verschwörer" vorgehen

Caracas (AFP) - Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro hat die Generalstaatsanwaltschaft angekündigt, dass die Justiz "Verschwörer gegen den Frieden" verfolgen werde. Generalstaatsanwalt Tarek William Saab sagte am Montag vor der Presse, der Vorfall sei Anlass dafür, "ein für alle Mal" jeglichen Versuch zu unterbinden, gewaltsam gegen den Bürgerfrieden vorzugehen.

Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab © AFP

Der scheidende kolumbianische Staatschef Juan Manuel Santos bezeichnete unterdessen Maduros Vorwürfe, er sei an einem mutmaßlichen Komplott zu seiner Ermordung beteiligt gewesen, als "verrückt". Er werde nicht nur beschuldigt, "mit dem US-Geheimdienst unter einer Decke zu stecken", sondern auch mit der "venezolanischen Rechten". "Um Gottes willen", sagte Santos während eines Forums in Bogotá. Am Dienstag übergibt er das Präsidentenamt an den ultrarechten Politiker Iván Duque, der Maduro vorwirft, ein "Diktator" zu sein und aus Venezuela ein "zweites Kuba" machen zu wollen.

Maduro beschuldigt regelmäßig die rechtsgerichtete Opposition in Venezuela oder die USA, einen Staatsstreich gegen ihn zu planen. Die wirtschaftliche Misere seines Landes ist nach seiner Darstellung Folge eines "Wirtschaftskriegs" des Auslands gegen Venezuela.

Maduro war am Samstag nach eigenen Angaben während einer Militärzeremonie in Caracas einem Mordanschlag entgangen. Sieben Mitglieder der Nationalgarde wurden der Regierung zufolge verletzt, drei von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr. Maduro blieb unversehrt.