Behörden hatten elf verwahrloste Kinder befreit und später Kinderleiche entdeckt

Verdächtiger aus US-Versteck soll Kinder für Schulschießereien trainiert haben

Los Angeles (AFP) - Ein in einem heruntergekommenen Versteck im US-Bundesstaat New Mexico festgenommener Mann hat dort festgehaltene Kinder nach Angaben der Staatsanwaltschaft möglicherweise für Schießereien an Schulen trainiert. Die Pflegemutter eines der befreiten Kinder habe angegeben, der festgenommene Siraj Ibn Wahhaj habe "das Kind im Umgang mit einem Sturmgewehr zur Vorbereitung für künftige Schulschießereien trainiert", teilte die Staatsanwaltschaft von New Mexico am Mittwoch mit.

Versteck in New Mexico © AFP

Wahhaj sei eine "große Gefahr für die auf dem Grundstück gefundenen Kinder sowie für die Allgemeinheit als Ganzes", heißt es in der Akte der Staatsanwaltschaft.

Angesichts der jüngsten Vorwürfe wird gegen Wahhaj laut Staatsanwaltschaft nun auch wegen der Unterweisung "im Gebrauch, der Anwendung oder Herstellung von Schusswaffen, zerstörerischen Apparaten oder Techniken, die Verletzungen und Tod herbeiführen können" ermittelt.

In dem Versteck in einer abgelegenen Gegend New Mexicos waren am Freitag elf völlig verwahrlosten Kinder im Alter zwischen einem und 15 Jahren entdeckt worden. Bei dem Versteck handelte es sich laut Polizei um einen "kleinen im Boden vergrabenen Wohnwagen, der mit Plastik bedeckt war". Es gab demnach weder sauberes Wasser noch Strom. Zudem gab es kaum Lebensmittel.

Die Behörden hatten erklärt, die Kinder aus der Hand bewaffneter "Extremisten" befreit zu haben. Insgesamt fünf Menschen wurden vor Ort festgenommen, darunter Wahhaj und drei Frauen, die mutmaßlich die Mütter der Kinder sind.

Am Dienstag teilte der örtliche Sheriff mit, auf dem Gelände sei die Leiche eines Kindes gefunden worden. Dabei handelt es sich mutmaßlich um Wahhajs Sohn, die Identifizierung läuft noch. Der damals dreijährige Junge war Ende vergangenen Jahres von seiner Mutter im Bundesstaat Georgia als vermisst gemeldet worden. Der Einsatz, der am Freitag zur Befreiung der elf Kinder geführt hatte, war Teil der monatelangen Suche nach dem entführten Jungen aus Georgia gewesen.