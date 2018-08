Gewerkschaft fordert mehr Geld und bessere Absicherung

Verdi verhandelt ab Mittwoch mit Ryanair für Kabinenpersonal

Berlin (AFP) - Im Konflikt über die Arbeitsbedingungen beim irischen Billigflieger Ryanair nimmt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwoch Tarifverhandlungen für die rund tausend Kabinenbeschäftigten der Fluggesellschaft in Deutschland auf. Die Verhandlungen finden in der irischen Hauptstadt Dublin statt, wie Verdi am Montag mitteilte. Die Gewerkschaft fordert für das Kabinenpersonal mehr Geld und eine bessere Absicherung.

Ryanair-Maschinen in Hahn © AFP

"Das Einkommen muss endlich existenzsichernd und planbar werden", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle. Durch saisonale Schwankungen und fehlende Flugstundengarantie erhielten einige Vollzeit-Beschäftigte "monatlich lediglich rund 1000 Euro brutto". Das sei "völlig inakzeptabel".

"Wir erwarten, dass Ryanair umgehend die hiesigen Sozialstandards anerkennt", forderte Behle. Die Tarifvereinbarungen müssten für alle in Deutschland stationierten Kabinenbeschäftigten bei Ryanair gelten. Das betreffe auch diejenigen, die für Leiharbeitsfirmen "zu noch schlechteren Bedingungen" arbeiten würden. Diese Beschäftigten machen nach Schätzungen von Verdi etwa 50 Prozent des Kabinenpersonals aus.

Bei Ryanair war es erst am Freitag wegen eines Pilotenstreiks zu zahlreichen Flugausfällen in einer Reihe europäischer Länder gekommen. Auch die Piloten fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Ryanair sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Das Unternehmen bestreitet dies. Erst im vergangenen Jahr hatte sich Ryanair nach langem Druck grundsätzlich bereit erklärt, Gewerkschaften anzuerkennen.

Im Juli unterzeichneten Verdi und Ryanair dann eine Anerkennungsvereinbarung. Auf einer ersten internationalen Konferenz von Ryanair-Flugbegleitern war Anfang Juli in Dublin ein gesamteuropäischer Forderungskatalog aufgestellt worden. Gewerkschaften in mehr als dreizehn Ländern verlangen von Ryanair eine nachhaltige Reform der Arbeitsbedingungen für alle Kabinenbeschäftigten.