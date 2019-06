Polizei lässt Vorwurf des Drogenhandels fallen - Hausarrest wird aufgehoben

Verfahren gegen russischen Journalisten Golunow wird eingestellt

Moskau (AFP) - Überraschende Wende im Fall des russischen Enthüllungsjournalisten Iwan Golunow: Fünf Tage nach seiner Festnahme sind die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen eingestellt worden. Der Vorwurf des Drogenhandels sei fallengelassen worden, teilte Innenminister Wladimir Kolokolzew am Dienstag mit. Der Hausarrest für Golunow werde noch im Laufe des Tages aufgehoben. Dessen Unterstützer reagierten erleichtert. Zwei ranghohe Polizisten sollen wegen der umstrittenen Festnahme des regierungskritischen Journalisten entlassen werden.

Golunow bei einer Anhörung im Gericht © AFP

Innenminister Kolokolzew kündigte Ermittlungen gegen die an der Festnahme beteiligten Beamten an, die angegeben hatten, in Golunows Rucksack und in seiner Wohnung seien "große Mengen" Drogen gefunden worden. Die betreffenden Polizisten seien für die Dauer der Untersuchungen suspendiert worden.

Zudem sollen nach Angaben des Innenministeriums zwei ranghohe Vertreter der Moskauer Polizei entlassen werden. Er werde Präsident Wladimir Putin um eine entsprechende Erlaubnis bitten.

Golunow, der für das unabhängige Investigativ-Portal "Medusa" arbeitet, war am Donnerstag festgenommen worden. Am Samstag ordnete ein Haftrichter zwei Monate Hausarrest an. Golunow bestritt die Vorwürfe. Die Drogen seien ihm untergeschoben worden. Der 36-Jährige gab zudem an, im Polizeigewahrsam gefoltert worden zu sein.

Nach Angaben seiner Verteidiger konnten in Golunows Blut keine Rauschgiftspuren nachgewiesen werden. Demnach fanden sich auch auf keinem der sichergestellten Drogenpäckchen seine Fingerabdrücke. Die Anwälte warfen den Behörden vor, den Journalisten für seine Recherchen bestrafen zu wollen. Golunow recherchierte zuletzt über Korruption in der Moskauer Stadtverwaltung.

Nach Einschätzung von Kritikern folgte der Fall dem bekannten Muster, wonach Drogen-Vorwürfe konstruiert werden, um Menschenrechtsvertreter und kritische Journalisten in Russland mundtot zu machen. Dass solche Ermittlungen wieder fallengelassen werden, ist äußerst ungewöhnlich.

In Golunows Fall tauchten aber früh Ungereimtheiten auf. Die Polizei musste angebliche Fotos vom Tatort zurückziehen, weil diese nicht in der Wohnung des Journalisten aufgenommen worden waren. Selbst der Kreml räumte ein, der Fall werfe "viele Fragen auf".

Die Festnahme des Investigativ-Journalisten hatte zudem eine Welle der Empörung ausgelöst. Zahlreiche russische Kollegen und internationale Organisationen verurteilten das Vorgehen der Behörden. Für Mittwoch war im Stadtzentrum von Moskau ein Solidaritätsmarsch für Golunow geplant. 180.000 Menschen unterzeichneten eine Petition, in der seine Freilassung gefordert wurde.

Golunows Unterstützer führten die Einstellung des Verfahrens auf den großen gesellschaftlichen Druck zurück. "Das ist ein inspirierendes und motivierendes Beispiel dafür, was einfache Solidarität mit verfolgten Menschen erreichen kann", teilte der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny mit.

"Wir sind froh, dass die Behörden auf die Gesellschaft gehört haben", erklärte auch die Redaktion von "Medusa" in einer gemeinsamen Stellungnahme mit mehreren prominenten Journalisten. Die Organisation Reporter ohne Grenzen lobte ebenfalls die "historische Mobilisation der russischen Zivilgesellschaft".