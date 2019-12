EU-Beschluss zu Klimaneutralität sendet positives Signal nach Madrid

Verhandlungen bei UN-Klimakonferenz kurz vor offiziellem Ende festgefahren

Madrid (AFP) - In Brüssel geht es voran, in Madrid stockt es: Während die EU-Staaten sich in der Nacht zu Freitag auf das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 geeinigt haben, sind die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz festgefahren. Die Verhandler rangen wenige Stunden vor dem offiziellen Konferenzende immer noch um Marktmechanismen, Klimafinanzierung und eine Zusage höherer Klimaschutzziele. Der EU-Beschluss wurde in Madrid als wichtiges Signal begrüßt.

Teilnehmerin der UN-Klimakonferenz vor einem Zitat Mahatma Gandhis © AFP

Die EU-Vereinbarung sei eine "ganz entscheidende Weichenstellung", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Madrid. Sie hob hervor, dass Polen als einziges Land sich der Entscheidung zwar nicht angeschlossen habe, diese aber auch "nicht aufgehalten" habe.

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sagte in Madrid, er hoffe, dem EU-Beschluss zur Klimaneutralität würden "viele unserer Partner in aller Welt folgen". Um das Ziel für 2050 umzusetzen, müsse die EU allerdings schon "jetzt handeln".

Michael Schäfer von WWF Deutschland lobte den Beschluss ebenfalls. "Jetzt allerdings heißt es, Ärmel hochkrempeln und anpacken: Die eigentliche Arbeit, die Umsetzung dieses Ziels durch konkrete Zwischenschritte und konsequente Klimaschutzmaßnahmen, steht in den nächsten sechs Monaten an", mahnte er in Madrid. "Die Mitgliedsstaaten müssen sofort mit diesem Umbau beginnen", forderte auch Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser.

"Das ist ein spätes, aber wichtiges Signal dafür, dass die EU eine Lokomotive bei der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens werden will", erklärte der Politische Geschäftsführer von Germanwatch, Christoph Bals.

Ein Scheitern der Verhandlungen in Madrid in einem zentralen Punkt, nämlich der Berücksichtigung von Marktmechanismen, schloss Schulze hingegen nicht aus. Dazu liefen "noch schwierige Verhandlungen". Aber selbst falls diese hier ergebnislos blieben, sei dies "kein Scheitern der Konferenz", betonte die Ministerin.

Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens sieht vor, auch Marktmechanismen zur Steigerung und Umsetzung der nationalen Klimaschutzbeiträge, der sogenannten NDCs, zu nutzen. So könnte ein Land wie Deutschland ein Solarkraftwerk in einem afrikanischen Land finanzieren, um die Nutzung fossiler Energieträger zu verringern, und sich diese Emissionseinsparung auf sein NDC anrechnen lassen.

Unter anderem Deutschland und die EU wollen unbedingt verhindern, dass eine Doppelzählung der Klimaschutzanstrengungen in Geber- und Empfängerland ausgeschlossen wird. Noch umstrittener ist, ob unter dem Kyoto-Protokoll erworbene Verschmutzungsrechte weiter gelten sollen. Dafür kämpfen insbesondere Australien und Brasilien. Umweltverbände warnen, dass dies das gesamte Pariser Abkommen unterlaufen würde.

Weiter gerungen wird in Madrid auch um die Klimafinanzierung. Da die Forderung von Entwicklungsländern, einen eigenen Fonds für die Kompensation klimabedingter Schäden und Verluste (Loss and Damage) einzurichten, derzeit keine Chance auf Umsetzung hat, wird diskutiert, den Grünen Klimafonds dafür zu öffnen.

Ein weiterer zentraler Verhandlungspunkt ist die Frage, wie in der sogenannten Dachentscheidung der Konferenz auf die Notwendigkeit eingegangen wird, dass zur Umsetzung des Pariser Abkommens alle Staaten ihre Klimaschutzziele anheben müssen. Die chilenische Konferenzpräsidentschaft veröffentlichte neue Verhandlungstexte, mit einer Einigung am Freitag wurde aber nicht gerechnet.

Das Thema Klimaschutz-Ambition steht in Madrid offiziell nicht auf der Agenda. Erst kommendes Jahr bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow müssen die Staaten des Pariser Abkommens ihre neuen Klimaschutzzusagen vorlegen. Umweltverbänden und Aktivisten reicht das aber nicht, wie die Bewegung "Fridays for Future" am Freitagnachmittag mit einem Sitzstreik bei der Klimakonferenz deutlich machte.

Die Klima-Gesandte der Marshall-Inseln, Tina Stege, sagte, es gehe bei der UN-Klimakonferenz nicht mehr nur um einen Kampf für die Zukunft, sondern um "einen Kampf für unsere Gegenwart". Costa Ricas Umweltminister Carlos Manuel Rodríguez nannte als Bremser der Verhandlungen neben Australien und Brasilien auch die USA, die ihren Ausstieg aus dem Pariser Abkommen eingeleitet haben.