Behörden suchen weiter nach Ursachen für schweren Unfall auf Autobahn

Verkehr nach Explosion von Tanklastwagen in Italien wieder angelaufen

Rom (AFP) - Nach der Explosion eines Tanklastwagens auf einer Autobahn am Rande von Bologna ist der Verkehr wieder angerollt. Die Explosion, bei der am Montag der Fahrer des Tanklastwagens gestorben und mehr als 70 Menschen verletzt worden waren, hatte die Fahrbahn einer darunter gelegenen Straße beschädigt. Nach einer Reihe von Sicherheitstests in der Nacht sei die Strecke wieder freigegeben worden, teilten die italienischen Behörden mit.

Schwarze Rauchwolken am Unglücksort in Bologna © AFP

Die Autobahn verbindet den Süden Italiens mit der Gegend um Venedig im Nordosten des Landes. Außerdem wird sie von Autofahrern genutzt, die durch die Alpentunnel nach Deutschland und Österreich fahren wollen.

Die Ermittlungen zu dem Unglück wurden am Dienstag fortgesetzt. Verkehrsminister Danilo Toninelli forderte "die ganze Wahrheit über diesen sehr schweren Unfall". Italiens Regierungschef Giuseppe Conte machte sich vor Ort ein Bild vom Ausmaß des Unglücks. Angesichts des Unfallhergangs und der damit verbundenen Risiken "können wir davon ausgehen, dass wir Glück gehabt haben", sagte der Ministerpräsident.

Auf Bildern einer Überwachungskamera, die die Polizei veröffentlichte, ist zu erkennen, dass der Tanklastwagen anscheinend ungebremst auf einen stehenden Lkw aufgefahren war. Durch den Zusammenstoß wurden eine kleinere Explosion und ein Brand ausgelöst. Nach der Räumung der Autobahn ereignete sich eine riesige Explosion.

Der Fahrer des Tanklastwagens, ein 42-jähriger Italiener, hatte laut italienischen Medien jahrelange Erfahrung im Transport von leicht entflammbaren Gütern. Ursache für den Unfall könne ein plötzlicher Anfall von Müdigkeit oder "ein Moment der Unachtsamkeit" des Fahrers gewesen sein, sagte der Staatsanwalt von Bologna, Giuseppe Amato, einem örtlichen Radiosender. Experten wiesen darauf hin, dass solche Tanklaster üblicherweise mit Radargeräten ausgestattet sind, damit bei Bedarf die Bremse betätigt wird, wenn der Fahrer nicht reagiert.

Bei dem Unfall wurden mehr als 70 Menschen verletzt, etwa 15 von ihnen, darunter Feuerwehrleute und Polizisten, schwer. Viele erlitten Verbrennungen, andere wurden durch umherfliegende Trümmerteile und Glasscherben verletzt.