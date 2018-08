CSU-Politiker kritisiert "sehr typisch deutsche Diskussion"

Verkehrsminister Scheuer warnt vor Panikmache wegen Brücken in Deutschland

Berlin (AFP) - Nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor einer Dramatisierung der Zustände in Deutschland gewarnt. "Wir haben wieder eine sehr typisch deutsche Diskussion - was in Deutschland als marode oder nicht ausreichend gilt, ist anderswo in einem guten Zustand eingestuft", sagte Scheuer am Mittwoch dem Sender NTV. Es gebe hierzulande genaue Überwachungsmechanismen.

Andreas Scheuer am Mittwoch in Berlin © AFP

Es gebe durchaus Sanierungsfälle auch unter den großen Brücken, betonte der Minister. Ein Beispiel sei die Rheinbrücke bei Leverkusen. Das mehr als 50 Jahre alte Bauwerk ist wegen seines schlechten Zustands für Lastwagen inzwischen gesperrt, ein Neubau ist in Arbeit. Derartige Einschränkungen sorgten natürlich für "Verärgerungen", ergänzte Scheuer. "Aber trotzdem haben wir unsere Brücken im Griff."