Schriftsteller aus Barcelona wurde nur 55 Jahre alt

Verlag: Spanischer Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón gestorben

Barcelona (AFP) - Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren gestorben, teilte sein spanischer Verlag Planeta am Freitag mit. "Carlos Ruiz Zafón, einer der besten zeitgenössischen Romanautoren, ist heute gestorben. Wir werden uns immer an Dich erinnern, Carlos!", schrieb der Verlag im Onlinedienst Twitter.

Carlos Ruiz Zafón © AFP

Mit Romanen wie "Der Schatten des Windes", "Das Spiel des Engels" oder "Der Fürst des Nebels" war der Schriftsteller auch in Deutschland sehr populär. In seinem Werk spielte seine katalanische Heimatstadt Barcelona eine wichtige Rolle. Zafón schrieb schon als Kind Geschichten, arbeitete dann zunächst als Werbetexter und später jahrelang als Drehbuchautor in den USA.