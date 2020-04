Warnungen aber vor Aufschub beim Klimaschutz

Verschiebung von UN-Klimakonferenz stößt in Deutschland auf Verständnis

Berlin (AFP) - Die Verschiebung der UN-Klimakonferenz in Glasgow ist in Deutschland überwiegend mit Verständnis aufgenommen worden. Allerdings gab es am Donnerstag auch Mahnungen, über der Corona-Krise den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren. "Es gibt eine Zeit nach der Pandemie", betonte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin. Dann werde die Weltklimakonferenz nachgeholt.

Demonstration für Klimaschutz © AFP

Die Verschiebung selbst bezeichnete Schulze als "verständlich" und "konsequent". Die sonst bei der Weltklimakonferenz üblichen Diskussion in kleinen Gruppen seien aktuell wegen der Corona-Pandemie "nicht möglich", sagte Schulze weiter zu der Verschiebung. Außerdem habe diese Konferenz mehr als 200 Teilnehmerstaaten. Eine Videokonferenz mit mehr als 200 Teilnehmern wäre jedoch "sehr schwierig".

Die UN-Klimakonferenz hätte eigentlich im November im schottischen Glasgow stattfinden sollen. Sie soll nun zu einem noch nicht festgelegten Termin 2021 stattfinden, wie die britische Regierung am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Zuvor waren bereits zahlreiche andere Großveranstaltungen weltweit abgesagt worden, allerdings meist zu früheren Terminen. Ein zentrales Vorbereitungstreffen für die Klimakonferenz in Bonn soll statt im Juni nun im Oktober stattfinden.

In den Zeitungen der Funke Mediengruppe warnte Schulze allerdings davor, wegen der Pandemie Klimaschutzvorhaben wie den "Green Deal" in der EU in Frage zu stellen. "Der Klimawandel geht nicht einfach weg", hob sie hervor. Konjunkturprogramme wegen der Krise sollten daher auch für mehr Nachhaltigkeit genutzt werden: "Wir müssen die Wirtschaft so wieder aufbauen, dass sie klimaverträglich und damit auch zukunfts- und wettbewerbsfähig wird."

Ähnlich äußerte sich der Politische Geschäftsführer von Germanwatch, Christoph Bals. "Die globale Bekämpfung der Pandemie und das Retten von Menschenleben muss nun im Mittelpunkt stehen", stellte er sich hinter die Entscheidung zur Verschiebung der UN-Klimakonferenz. Bals drängte aber auf einen Nachholtermin bereits im Frühjahr kommenden Jahres, um die anstehende Nachbesserung der von den Staaten jeweils eingereichten nationalen Klimaziele nicht zu sehr zu verzögern. "Alle Länder sind weiterhin aufgerufen, ihre in Paris zugesagten Klimaziele zu erhöhen", betonte Bals.

"Es ist nachvollziehbar, die Weltklimakonferenz zu verschieben", schrieb der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, im Internetdienst Twitter unter Hinweis auf die Corona-Krise. "Aber es wäre unverantwortlich, wenn die Staaten darüber die Bedrohung durch die Klimakrise vergessen." Ähnlich äußerte sich auf Twitter der klimapolitische Leiter von Care Deutschland, Sven Harmeling: "Trotz der Corona-Krise darf der Klimaschutz nicht leiden."

Jetzt gehe es darum, "einen Aufschub im Klimaschutz zu verhindern", forderte Fridays for Future Deutschland. Die Organisation GermanZero schrieb: "Die Klimakrise wartet nicht."

Die Dringlichkeit des Klimaschutzes unterstrichen auch Forscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). In einer im Fachblatt "Global Environmental Change" veröffentlichten Studie wiesen Forscher des PIK darauf hin, dass durch Wetterextreme, die durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden, das Risiko bewaffneter Konflikte weltweit ansteige. "Verheerende Wetterextreme könnten mancherorts der Funke sein, der schwelende Konflikte aufflammen lässt - das ist eine beunruhigende Erkenntnis, denn solche Extreme werden zunehmen", sagte der PIK-Experte Jonathan Donges.