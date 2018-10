Verwaltungsgericht Mainz verhandelt über Fahrverbote für Diesel-Pkw

Mainz (AFP) - Das Verwaltungsgericht Mainz verhandelt heute (09.30 Uhr) über Fahrverbote für Dieselautos in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will hier wie zuvor schon unter anderem in Berlin und Frankfurt am Main Diesel-Pkw aussperren lassen, weil die Stickoxid-Werte in der Mainzer Luft dauerhaft gesetzliche Grenzwerte verletzen.

Verkehrsministerium zweifelt Ermittlung der Stickoxid-Messwerte an © AFP

Bedroht ist vor allem die vielbefahrene Parcusstraße am Mainzer Hauptbahnhof in der Innenstadt. Hier wurden vergangenes Jahr im Mittel 48 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft gemessen - erlaubt sind nur 40 Mikrogramm.