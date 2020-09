Polizei fahndet nach 53-Jährigem

Vier Kinder in Krefeld nach mutmaßlicher Misshandlung von Mutter wohlauf

Krefeld (AFP) - Nach der mutmaßlichen Misshandlung einer Frau im nordrhein-westfälischen Krefeld durch ihren Mann sind ihre vier Kinder in Sicherheit. Die Polizei habe am Samstagabend in der Wohnung die Kinder im Alter von drei bis neun Jahren wohlauf angetroffen, nicht aber den Mann, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Nach dem 53-Jährigen werde nun gefahndet, die Kinder seien vorerst in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden.

Streifenwagen © AFP

Zunächst hatte die Polizei nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann mit den Kindern in der Wohnung verschanzt hielt. Nachdem Beamte nur "flüchtigen Kontakt" mit den Kindern durch die Wohnungstür gehabt hatten, waren Spezialkräfte angefordert worden, bevor die Lage geklärt wurde.

Die Polizei war zu der Wohnung gefahren, nachdem die 32-jährige Frau des Mannes verletzt in einem geparkten Auto gefunden worden war. Sie gab an, von ihrem Ehemann dorthin gefahren und im Auto zurückgelassen worden zu sein, nachdem er sie bereits seit Freitag schwer misshandelt habe. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.