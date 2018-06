Frau und drei Kinder tot - Familienvater lebensgefährlich verletzt

Vier Tote bei Familientragödie in Mittelfranken

Nürnberg (AFP) - Bei einer Familientragödie in Gunzenhausen in Mittelfranken sind eine Frau und drei Kinder ums Leben gekommen. Die 29-Jährige sowie ihre drei, sieben und neun Jahre alten Kinder wurden am Dienstagmorgen von einem Zeugen tot in einer Wohnung entdeckt, wie die Polizei in Nürnberg mitteilte. Der 31-jährige Familienvater lag demnach schwerverletzt vor dem Haus.

Gunzenhausen wird von Familientragödie erschüttert © AFP

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Mann aus dem dritten Stock des Mehrfamilienhauses sprang und sich dabei lebensgefährlich verletzte. Er kam in eine Klinik.

Die Hintergründe der Familientragödie waren zunächst unklar. Die Mordkommission der Kriminalpolizei Ansbach nahm die Ermittlungen auf. Ein Gerichtsmediziner nahm erste Untersuchungen der Getöteten vor Ort vor.

Der Zeuge, der die Toten gefunden hatte, sowie Angehörige der Familie wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Am Mittwoch wollten Polizei und Staatsanwaltschaft Ansbach auf einer Pressekonferenz über den Fall informieren.