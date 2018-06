Verteidigungsministerin spricht mit Mattis und Pompeo

Von der Leyen bekennt sich in Washington zu deutlicher Aufstockung von Wehretat

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bei einem Besuch in den USA ein Bekenntnis zu deutlichen Aufstockungen im deutschen Verteidigungshaushalt abgelegt. Die Bundesregierung habe das 2014 mit den Nato-Partnern vereinbarte Ziel, einen Wehretat von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erreichen, "weiter fest im Auge", sagte von der Leyen am Mittwoch in Washington nach Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung. Einen "Teil der Strecke" zu diesem Ziel habe die Bundesregierung bereits zurückgelegt.

US-Verteidigungsministerin bei ihrer Begrüßung durch den US-Kollegen Jim Mattis im Pentagon © AFP

Die deutschen Verteidigungsausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr auf 1,24 Prozent der Wirtschaftsleistung. Bis 2025 will die Bundesregierung 1,5 Prozent erreichen, womit sie allerdings immer noch deutlich unter der Nato-Zielmarke liegen würde. Von der Leyen sagte jedoch, die zunächst angepeilten 1,5 Prozent würden in Washington "anerkannt".

Die Ministerin hatte mit US-Verteidigungsminister Jim Mattis, Außenminister Mike Pompeo und dem Nationalen Sicherheitsberater John Bolton gesprochen. Mattis äußerte sich positiv über die anvisierte Steigerung des deutschen Verteidigungsetats. Deutschland sei "auf dem richtigen Weg", sagte der Pentagonchef im Gespräch mit Reportern. Im deutschen Verteidigungshaushalt seien "bedeutsame Zuwächse" vorgesehen.

US-Präsident Donald Trump hatte dagegen erst in der vergangenen Woche seine harte Kritik an den aus seiner Sicht viel zu niedrigen deutschen Militärausgaben erneuert. "Deutschland zahlt (langsam) ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts an die Nato, während wir vier Prozent eines viel größeren Bruttoinlandsproduktes zahlen", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Glaubt irgendjemand, dass das Sinn ergibt?"

Trump verknüpfte auch erneut das Thema der Verteidigungsausgaben mit den strittigen Handelsfragen: "Wir beschützen Europa (was gut ist) mit großen finanziellen Verlusten, und dann werden wir beim Handel unfair geschröpft."

Von der Leyen warb bei ihrem Besuch in der US-Hauptstadt auch nachdrücklich für das Festhalten an der multilateralen Zusammenarbeit zur Lösung globaler Probleme. "Mir ist wichtig, dass wir unsere Probleme gemeinsam lösen", sagte die CDU-Politikerin. Auch dürfe nicht "zu kurzatmig" reagiert werden, "von einem Tweet zum anderen", sagte sie mit Blick auf die Vorliebe Trumps für den Kurzbotschaftendienst Twitter als Kommunikationsinstrument.

Die Verteidigungsministerin hält sich zwei Tage lang in den USA auf. Am Donnerstag will sie Mitglieder des Kongresses treffen und die Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) besuchen.