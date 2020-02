Von der Leyen spricht im EU-Parlament über künftige Beziehung zu Großbritannien

Straßburg (AFP) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chefunterhändler Michel Barnier sprechen am Dienstag (09.00 Uhr) im EU-Parlament in Straßburg über die künftigen Beziehungen der EU zu ihrem ehemaligen Mitglied Großbritannien. Die EU-Abgeordneten sollen dann am Mittwoch in einer Entschließung die Position der Volksvertretung zu den Verhandlungen zwischen Brüssel und London über ein Handelsabkommen festlegen.

Chefunterhändler Barnier und Kommissionspräsidentin von der Leyen © AFP

Daneben steht das bereits unterzeichnete Freihandelsabkommen mit Vietnam auf der Agenda. Die EU-Abgeordneten debattieren über ihre finale Zustimmung zur Ratifizierung des Textes, über die am Mittwoch abgestimmt werden soll. Nachmittags stellt sich zudem EZB-Chefin Christine Lagarde erstmals seit ihrer Ernennung im Parlamentsplenum den Fragen der Abgeordneten.