Verteidigungsministerin zu zweitägigem Besuch in den USA

Von der Leyen spricht mit Mattis und Bolton

Berlin (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist mit ihrem US-Kollegen Jim Mattis im Pentagon zusammengetroffen. Die Ministerin wurde am Mittwoch mit militärischen Zeremoniell empfangen, eine Kapelle spielte die Nationalhymnen beider Länder. Anschließend zogen sich die Minister zu einem Gespräch zurück, für das etwa 45 Minuten eingeplant waren.

US-Verteidigungsministerin bei ihrer Begrüßung durch den US-Kollegen Jim Mattis im Pentagon © AFP

Am ersten Tag ihres Besuchs in den USA hatte von der Leyen zuvor im Weißen Haus bereits den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton getroffen. Im Anschluss an ihrem Besuch im Pentagon stand am Mittwoch dann noch ein Treffen mit Außenminister Mike Pompeo auf dem Programm.

Zu den Themen der Gespräche dürften neben den internationalen Einsätzen mit Bundeswehrbeteiligung auch die deutschen Verteidigungsausgaben zählen. US-Präsident Donald Trump hat den aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungshaushalt immer wieder scharf kritisiert. Mattis begrüßte allerdings zu Beginn des Monats, dass die Bundesregierung die Aufstockung der Militärausgaben plant.

Die Nato-Mitglieder hatten 2014 vereinbart, ihre Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts in "Richtung zwei Prozent" ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Trump pocht jedoch darauf, dass die Verbündeten bis 2024 "mindestens" zwei Prozent erreichen.

Deutschlands Verteidigungsausgaben beliefen sich im vergangenen Jahr auf 1,24 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 auf 1,5 Prozent zu kommen - und wird damit Trumps Vorgabe klar verfehlen. Neben den USA haben die zwei Prozent Verteidigungsausgaben bisher nur Griechenland, Großbritannien und Estland erreicht. Im Bündnis wird erwartet, dass dies 2018 auch Rumänien, Polen, Lettland und Litauen schaffen könnten.

Von der Leyen wird sich noch bis Donnerstag in der US-Hauptstadt aufhalten. Am zweiten Tag ihres Aufenthalts will sie Mitglieder des Kongresses treffen und die Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS) besuchen.