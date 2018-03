Ministerin benennt Kaserne nach in Afghanistan getötetem Bundeswehrsoldaten um

Von der Leyen unterzeichnet neuen Traditionserlass der Bundeswehr

Hannover (AFP) - Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den neuen Traditionserlass der Bundeswehr unterzeichnet. Der Erlass solle die "reiche Geschichte" der Bundeswehr in den Mittelpunkt ihrer Erinnerungskultur stellen, sagte von der Leyen am Mittwoch in Hannover. Sie benannte zudem die Emmich-Cambrai-Kaserne nach einem in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten in Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne um.

Otto von Emmich war ein General im Ersten Weltkrieg © AFP

Im Zentrum des neuen Traditionserlasses der Bundeswehr soll die Auseinandersetzung der Truppe mit ihrer Vergangenheit stehen. "Wir wollten die deutsche Militärgeschichte in ihrer ganzen Breite in den Blick nehmen, aus ihr schöpfen, bewerten, was daraus für uns heute vorbildlich und sinnstiftend ist", sagte von der Leyen bei der Unterzeichnung des Erlasses.

Die Aufnahme der Wehrmacht "als Institution in unseren Traditionskanon" sei aber grundsätzlich ausgeschlossen. Genauso verhalte es sich mit der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR, betonte von der Leyen.

Die Verteidigungsministerin erinnerte daran, dass die Bundeswehr selbst bereits vor über 60 Jahren gegründet wurde. Diese "reiche Geschichte" wolle sie daher in den Mittelpunkt der Erinnerungskultur stellen. "Sie wird zum zentralen Bezugspunkt unserer Tradition."

Der vorherige Traditionserlass stammt aus dem Jahr 1982. Von der Leyen sagte, jener Erlass habe noch nichts von der Armee der Einheit und von der Armee im Einsatz gewusst. "Er wusste noch nichts vom Kampf gegen heutige Terrormilizen, die mit brutaler Gewalt Schreckensherrschaften errichten, von hybriden Bedrohungen, von Auseinandersetzungen im Cyber- und Informationsraum."

In Hannover benannte sie außerdem die bisherige Emmich-Cambrai-Kaserne in Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne um. Otto von Emmich war ein General im Ersten Weltkrieg. Tobias Lagenstein war 2011 in Afghanistan getötet worden. Die Initiative für die Umbenennung ging von Soldaten aus. Von der Leyen bezeichnete das als "starkes Zeichen der Verbundenheit".

Traditionen zu pflegen, bedeute Vorbilder für das Heute und das Morgen zu setzen, sagte von der Leyen. "Hauptfeldwebel Tobias Lagenstein ist ein solches Vorbild. Ich kann mir deswegen keinen besseren Namensgeber für diese Kaserne denken."

Auslöser für die Debatte um die Tradition der Bundeswehr und auch die Frage einer möglichen Umbenennung von Kasernen war die Festnahme von Oberleutnant Franco A. im April vergangenen Jahres, der einen rechtsradikal motivierten Anschlag geplant haben soll. Seither wurde vor allem um Kasernennamen gestritten, die etwa nach umstrittenen Offizieren aus der Zeit des Nationalsozialismus benannt sind.