Wähler in Kolumbien entscheiden in Stichwahl über künftigen Präsidenten

Bogotá (AFP) - Die Wähler in Kolumbien entscheiden am Sonntag in einer Stichwahl über ihren Präsidenten. Die erste Runde vor drei Wochen hatte der rechtsgerichtete Kandidat Iván Duque mit 39 Prozent der Stimmen gewonnen. In der Stichwahl trifft er auf den linksgerichteten Kandidaten Gustavo Petro, der in der ersten Runde mit 25 Prozent auf Platz zwei landete. Amtsinhaber Juan Manuel Santos scheidet im August aus dem Amt.

Gustavo Petro (l.) und Iván Duque treffen in Stichwahl aufeinander © AFP

Der Ausgang der Wahl dürfte entscheidend für den Friedensprozess in Kolumbien sein: Der 41-jährige Duque von der ultrarechten Partei Demokratisches Zentrum hat angekündigt, das Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla im Fall seines Sieges überarbeiten zu wollen. Die laufenden Friedensgespräche mit den noch nicht entwaffneten ELN-Rebellen lehnt er ab. Der 58-jährige Petro von der Bewegung Menschliches Kolumbien unterstützt das Abkommen und will einen ähnlichen Pakt mit der ELN-Guerilla schließen.