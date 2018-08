Lafontaine wirbt für Projekt - SPD-Vize Stegner: "Notorische Separatisten"

Wagenknechts neue Sammlungsbewegung "Aufstehen" geht online

Berlin (AFP) - Seit Samstag ist die Website der neuen Sammlungsbewegung von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht online, am 4. September soll es offiziell losgehen: Während Wagenknecht in einem Interview eine Vermögensspaltung der Gesellschaft kritisierte, warb ihr Ehemann, Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine, für eine breite Teilnahme am Projekt "Aufstehen". Aus der SPD kam teils scharfe Kritik an der Initiative, mit der Wagenknecht für linke politische Mehrheiten sorgen will.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht © AFP

Offizieller Start der neuen Bewegung ist der 4. September, wie auf der am Samstag freigeschalteten Website von "Aufstehen" angekündigt wurde. Auf der Seite sind bislang keine politischen Forderungen zu finden, sondern 18 Videoclips von Bürgern zu sehen, die über ihre Sorgen, Themen und Forderungen an die Politik sprechen.

Wagenknecht will mit ihrer neuen Bewegung neben Anhängern ihrer eigenen Partei auch Mitglieder von SPD und Grünen sowie Parteilose ansprechen. "Unser Ziel sind natürlich andere politische Mehrheiten und eine neue Regierung mit sozialer Agenda", sagte Wagenknecht dem "Spiegel". In ihrer eigenen Partei hatte die Initiative der ebenso umstrittenen wie prominenten Wagenknecht die Befürchtung hervorgerufen, die Fraktionsvorsitzende könnte die Linke spalten.

Die Parteispitze lehnte das Vorhaben lange ab. Linken-Chef Bernd Riexinger sagte AFP am Freitag, er sehe keine Gefahr für die eigene Partei. "Die Initiative richtet sich an die enttäuschten Anhänger der anderen Parteien", sagte Riexinger.

Wagenknecht sagte der "Berliner Zeitung" von Samstag, die regionale und tiefe Spaltung beim Wertpapiervermögen zeige "das eklatante Versagen" der letzten Regierungen bei der Schaffung gleicher Lebensverhältnisse und einer gerechten Verteilung des Reichtums. "In Merkels Niedriglohnparadies Deutschland hat sogar jeder zweite Bürger kein Vermögen mehr und kann nichts ansparen, geschweige denn in Aktien investieren". Wagenknecht forderte "eine solide und soziale Politik in Deutschland und Europa, die seriöse und risikolose Geldanlagen mit einer angemessenen Rendite für alle wieder möglich macht".

Die Linken-Politikerin bezog sich auf eine Umfrage für die Direktbank Comdirect. Demnach halten in Magdeburg ein Prozent der Bürger Aktien, in Hamburg-Harburg dagegen 35 Prozent und in Starnberg 66 Prozent. Für den Anlage-Atlas wurden 45.000 Bundesbürger zu ihrem Anlageverhalten befragt.

Linken-Mitglied Lafontaine warb in der "Welt am Sonntag" für das neue Projekt. "Wir verstehen uns nicht als Partei, sondern als eine Bewegung, die eine inhaltliche Erneuerung der Politik in unserem Land anstrebt." Die Bewegung sei "bewusst überparteilich" und lade alle zum Mitmachen ein, "die sich mehr soziale Gerechtigkeit und eine friedliche Außenpolitik wünschen und die für die Erhaltung unserer Umwelt eintreten".

SPD-Parteivize Ralf Stegner sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, zwar seien progressive Mehrheiten diesseits von CDU und CSU dringend notwendig in einem Europa, das kontinuierlich nach rechts drifte. Aber "sogenannte Sammlungsbewegungen sind keine überzeugende Antwort. Schon gar nicht, wenn sie eher dem Egotrip notorischer Separatisten entspringen", sagte Stegner offensichtlich mit Blick auf Wagenknecht und Lafontaine.

Die SPD wolle mit möglichen Partnern für progressive Mehrheitskonstellationen in einem "konstruktiven Dialog" bleiben, fügte Stegner hinzu. "Das kann und muss auch intensiviert werden. Automatismen gibt es aber nicht."

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch äußerte sich ebenfalls skeptisch: in der Vergangenheit habe sich Wagenknecht aus rot-rot-grünen Gesprächskreisen "eher herausgehalten", sagte Miersch dem "Spiegel". SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bezeichnete Wagenknechts Projekt in der neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins als "Unsinn". "Wir können nicht alle drei Jahre eine neue Partei gründen und die Linke weiter spalten." In der Parteiführung ist demnach von einer "PR-Nummer" die Rede.