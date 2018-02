Syrische Staatsmedien kritisieren "Aggression" der US-geführten Militärkoalition

Washington: Mehr als hundert regierungstreue Kämpfer in Syrien getötet

Washington (AFP) - Bei Angriffen der US-geführten Militärkoalition in Syrien sind nach Angaben aus Washington mehr als hundert regierungstreue Kämpfer getötet worden. Er gehe davon aus, dass diese Zahl regierungstreuer Kämpfer bei Gefechten mit den oppositionellen Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und Truppen der Koalition getötet wurde, sagte ein US-Militärvertreter am Donnerstag in Washington. Der Militärvertreter sprach von "Selbstverteidigung". Rückgrat der mit den USA verbündeten SDF sind die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG).

Angriffe der US-geführten Militärkoalition © AFP

Die den bewaffneten Rebellen nahe stehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die Koalition habe in der Nacht zum Donnerstag in der östlichen Provinz Deir Essor Luftangriffe geflogen und Boden-Boden-Raketen eingesetzt. Zuvor habe syrisches Militär Stellungen der Syrischen Demokratischen Kräfte angegriffen. Die in Großbritannien angesiedelte Beobachtungsstelle stützt sich auf Informanten in Syrien. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum überprüft werden.

Staatliche syrische Medien berichteten unterdessen, bei Angriffen der US-geführten Militärkoalition seien dutzende Kämpfer getötet worden. Im Staatsfernsehen hieß es, in einer "neuen Aggression und einem Versuch zur Unterstützung des Terrorismus" seien "Volkskräfte" getroffen worden. Damit waren offenbar mit Damaskus verbundene paramilitärische Gruppen und keine Soldaten gemeint.