Italiener wegen Wandbild von 17-jähriger Widerstandsikone festgenommen

Wegen Ohrfeigen-Video bekannt gewordene Palästinenserin aus Gefängnis entlassen

Nabi Saleh (AFP) - Die zur palästinensischen Widerstandsikone gewordene Ahed Tamimi ist am Sonntag nach einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe in ihr Dorf Nabi Saleh im Westjordanland zurückgekehrt. "Ich danke allen, die mich während dieser Strafe unterstützt haben", sagte die 17-Jährige bei ihrer Ankunft. "Der Kampf gegen die Besatzung geht weiter." Zwei Italiener, die im israelisch besetzten Westjordanland ein Wandbild Tamimis angefertigt hatten, wurden von israelischen Sicherheitskräften festgenommen.

Ahed Tamimi (M.) umarmt ihre Mutter in Nabi Saleh © AFP

Ahed Tamimi und ihre ebenfalls freigelassene Mutter Nariman Tamimi waren nach Angaben der israelischen Behörden am frühen Morgen ins besetzte Westjordanland gebracht worden. Tamimi besuchte nach ihrer Heimkehr den Grabstein des Palästinenserführers Jassir Arafat in Ramallah und legte dort Blumen nieder. Anschließend traf sie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, der nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Wafa unter anderem ihren Kampf für "Freiheit und Unabhängigkeit" lobte.

Später besuchte sie zudem das Haus eines Familienmitglieds, das während Zusammenstößen im Juni von Israelis erschossen worden war, als er Steine auf die Soldaten geworfen hatte.

Tamimi war im Dezember festgenommen worden, nachdem sie gemeinsam mit ihrer Cousine zwei israelische Soldaten im Hof ihrer Familie beschimpft sowie mit Fußtritten und Ohrfeigen traktiert hatte. Laut einem im Internet verbreiteten Video reagieren die schwer bewaffneten Soldaten jedoch nicht und ziehen sich schließlich zurück, als die Mutter Nariman Tamimi auf sie einredet. Alle drei wurden festgenommen, die Cousine wurde bereits im März wieder freigelassen.

Israelische Soldaten hatten Angaben von Tamimis Anwälten zufolge vor der Festnahme bei Protesten einem 15-jährigen Verwandten der Familie mit einer gummiummantelten Bleikugel in den Kopf geschossen und ihn schwer verletzt.

Seit Veröffentlichung des Videos gilt die 17-Jährige mit der auffälligen blonden Lockenmähne vielen Palästinensern und Teilen der Linken in Israel als eine Ikone im Kampf gegen die israelische Besatzung.

Tamimi war zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung 16 Jahre alt. Das Mädchen wurde in den vergangenen Jahren wiederholt handgreiflich gegenüber Israelis. Israelische Medien beschreiben sie als "Provokateurin, die es versteht, ihre Taten zu medialisieren". Der Familie wird vorgeworfen, ihre junge Tochter für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Wie empfindlich die israelischen Behörden bezüglich des Falls reagieren, zeigt die Festnahme zweier Italiener und eines Palästinensers, die im israelisch besetzten Westjordanland ein Wandbild mit dem inzwischen weltbekannten Konterfei Tamimis angefertigt hatten. Wie die israelische Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die drei vermummten Männer wegen des "Verdachts der mutwilligen Beschädigung" der Grenzanlage in der Nähe von Bethlehem gefasst.

Am Mittwoch hatte der italienische Straßenmaler Jorit Agoch erklärt, er sei einer der Schöpfer des etwa vier Meter hohen Wandgemäldes. Eine Facebookseite mit Agochs Namen vermeldete am Samstagabend, dass er festgenommen wurde und um Hilfe bitte. Am Sonntagmorgen befanden sich die drei weiter in Polizeigewahrsam.

Das italienische Außenministerium erklärte, es sei mit den israelischen Behörden in Kontakt und verfolge die Festnahme "mit großer Aufmerksamkeit". Der italienische Konsul und ein Anwalt hätten die beiden am Haftort besucht und "jegliche mögliche Unterstützung" angeboten, hieß es weiter.