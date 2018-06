Taucheinsätze ausgesetzt - Einsatzkräfte bereiten Bohren von Rettungsschacht vor

Weitere Rückschläge bei Suche nach Kindern in thailändischer Höhle

Mae Sai (AFP) - Bei der Suche nach der seit Tagen in einer thailändischen Höhle vermissten Jungen-Fußballmannschaft haben die zahlreichen Einsatzkräfte aus dem In- und Ausland erneut mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Wegen Dauerregens, der den Wasserspiegel in der weit verzweigten Tham-Luang-Höhle weiter ansteigen ließ, wurden die Taucheinsätze am Donnerstag vorerst ausgesetzt. Die Einsatzkräfte bereiteten derweil die Bohrung eines Rettungsschachts vor und suchten mit Drohnen nach anderen Höhleneingängen.

US-Experten nahe der Höhle Than Luang © AFP

"In der gegenwärtigen Lage ist es nicht möglich, in die Höhle zu tauchen", sagte der thailändische Innenminister Anupong Paojinda am Donnerstag. Die Taucher müssten warten, bis der Wasserspiegel sinkt. Dabei sollen Pumpen helfen, die in der Nacht zum Mittwoch installiert worden waren. In der Nacht zum Donnerstag wurde allerdings eine zweite Kammer des rund zehn Kilometer langen Höhlensystems überflutet.

Mittlerweile wird die groß angelegte Rettungsaktion für das seit Samstag vermisste Fußballteam auch vom Ausland unterstützt. Am Mittwochabend trafen drei britische Höhlentaucher ein. Auch sie versuchten, in die Höhle zu gelangen, mussten aber wegen der Fluten wieder umkehren.

Das Wasser in der Höhle sei "wie Caffè Latte, man kann nichts sehen, und es gibt eine sehr starke Strömung, die es nicht einfacher macht", sagte der Inhaber der Tauchschule Blue Label Diving in Thailand, Ben Reymenants, der Nachrichtenagentur AFP. Er beteiligt sich an dem Rettungseinsatz.

Auch Experten der US-Armeeeinheit Navy Seals trafen an der Höhle in einer abgelegenen Bergregion nahe der Grenze zu Laos und Myanmar ein, wie eine Sprecherin der US-Botschaft sagte. Insgesamt sind rund tausend Einsatzkräfte von Armee, Polizei und Grenzschutz rund um die Uhr tätig, um die zwölf Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren und ihren 25-jährigen Trainer zu retten. Auch Spürhunde werden eingesetzt.

Weil das Erreichen der Vermissten mit Tauchern am Donnerstag nicht möglich war, bemühten sich die Einsatzkräfte um andere Zugänge. Nachdem sich drei Öffnungen über der Höhle als zu eng erwiesen hatten, bereiteten sie den Einsatz eines Großbohrers vor, um einen Rettungsschacht herzurichten. Er soll in die Nähe des vermuteten Aufenthaltsorts der Eingeschlossenen führen, einer großen Kammer in der Mitte der Höhle.

Eine vertikale Bohrung in die Höhle sei allerdings schwierig, sagte der Geotechnik-Experte Suttisak Soralump. "Daher werden wir vielleicht versuchen, von der Seite zu bohren, um unsere Erfolgschancen zu verbessern." Die Einsatzkräfte suchten außerdem mit Drohnen nach alternativen Einstiegen in die Höhle.

Die Fußballmannschaft hatte am Samstag einen Ausflug in die Höhle gemacht. Heftige Regenfälle sorgten dann für eine Überschwemmung, so dass der Hauptausgang unpassierbar wurde. Vor der Höhle harren seit Tagen Angehörige der Kinder aus und hoffen auf Nachrichten.

Thailands Regierungschef Prayut Chan-O-Cha kündigte für Freitag einen Besuch an der Höhle an. Der Regierungschef wolle "den Verwandten der vermissten Jungen und des Trainers und allen Einsatzkräften dort moralische Unterstützung" leisten, erklärte ein Regierungssprecher.