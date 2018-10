Anwohner dürfen in ihre Wohnungen zurückkehren

Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main erfolgreich entschärft

Frankfurt/Main (AFP) - In Frankfurt am Main ist in der Nacht auf Dienstag eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Die Entschärfung der 125-Kilogramm-Bombe im Stadtteil Gallus sei "erfolgreich" verlaufen, teilte die Frankfurter Feuerwehr kurz nach 1.00 Uhr im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Alle Absperrungen würden jetzt aufgehoben. "Wir wünschen einen guten Nachhauseweg!" Auch die Polizei twitterte, alle Menschen dürften zurück in ihre Wohnungen.

Absperrung in Frankfurt © AFP

Von der Evakuierung des betroffenen Bereichs waren laut Feuerwehr rund 16.000 Menschen betroffen. Das Gebiet sollte ursprünglich bis Montagabend 20.00 Uhr geräumt sein. Die für den späten Abend geplant Entschärfung der Weltkriegsbombe verzögerte sich dann laut Polizei, weil sich zunächst immer noch Menschen im Evakuierungsbereich aufhielten.

Im September vergangenen Jahres hatte die größte Massenevakuierung der Nachkriegszeit für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals mussten rund 65.000 Menschen aus mehreren zentrumsnahen Stadtteilen ihre Wohnungen verlassen. Der betroffene Bereich wurde im September 2017 für mehrere Stunden geräumt, um die Bombe zu entschärfen.