Am meisten Fälle an der Grenze zur Österreich festgestellt

Weniger illegale Einreisen nach Deutschland im ersten Halbjahr

Heilbronn (AFP) - Im ersten Halbjahr hat die Bundespolizei weniger illegale Einreisen nach Deutschland registriert als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Juni 2018 fasste die Bundespolizei 21.435 unerlaubt Eingereiste, wie die "Heilbronner Stimme" (Samstagsausgabe) berichtete. Im ersten Halbjahr 2017 seien noch 24.905 Fälle gezählt worden.

Polizist an der deutsch-österreichischen Grenze © AFP

Die meisten illegalen Einreisen fanden weiterhin über die Grenze zu Österreich statt, auch wenn die Zahl von 8358 auf 5758 zurückging. 4695 illegale Einreisen registrierte die Bundespolizei an deutschen Flughäfen, nach 5345 im ersten Halbjahr 2017.

Am dritthäufigsten fasste die Bundespolizei illegal Eingereiste an der Grenze zur Schweiz: 2355 waren es im ersten Halbjahr, im Vorjahreszeitraum lag die Zahl noch bei 3254. Einen spürbaren Anstieg gab es an der Grenze zur Tschechischen Republik von 1868 auf 2228 im Halbjahresvergleich.