Wiederaufnahme der Serbien-Kosovo-Gespräche unter Führung der EU

Brüssel (AFP) - Bei einer zweiten Video-Konferenz am Sonntag ab 10.00 Uhr wollen der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der Ministerpräsident des Kosovo, Avdullah Hoti, den ungelösten Kosovo-Konflikt besprechen. Nach mehr als anderthalb Jahren nehmen Serbien und Kosovo damit auf Vermittlung der EU wieder Gespräche über eine Normalisierung ihrer Beziehungen auf. Für kommenden Donnerstag ist ein persönliches Treffen in Brüssel geplant.

Erster Dialog: Der neu gewählte Premier des Kosovo, Hoti (li.) und Serbiens Präsident Vuciv © AFP

Am Freitag nahmen beide Politiker bereits an einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teil. Das Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt. Anders als die meisten EU-Länder erkennt Serbien die Unabhängigkeit bis heute nicht an. Die EU macht dies aber zur Vorbedingung für einen Beitritt des Landes.