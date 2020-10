Wiener wählen Bürgermeister und Stadtparlament

Wien (AFP) - In Wien sind die Bürger am Sonntag zur Wahl des Bürgermeisters sowie des Stadtparlaments aufgerufen. Der amtierende Oberbürgermeister Michael Ludwig von der sozialdemokratischen SPÖ hat Umfragen zufolge die größten Chancen, auch in der kommenden fünfjährigen Legislaturperiode dem Stadtparlament vorzustehen. Zur Wahl steht auch der ehemalige österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache, gegen den derzeit ermittelt wird, mit seiner Partei "Team HC Strache".

Heinz-Christian Strache © AFP

Strache war im Mai 2019 über die sogenannte Ibiza-Affäre gestolpert, die zum Bruch der österreichischen Regierungskoalition und zu vorgezogenen Neuwahlen führte. Hintergrund war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, das zeigt, wie Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt. Als Konsequenz aus der Affäre trat Strache als Vizekanzler und Chef der rechtspopulistischen FPÖ zurück. Später wurde er aus der Partei ausgeschlossen.