Mehr als 3800 Menschen starben an Coronavirus in der chinesischen Metropole

Wuhan korrigiert Zahl der Todesfälle um 50 Prozent nach oben

Wuhan (AFP) - In der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan sind deutlich mehr Menschen an dem neuartigen Coronavirus gestorben als bisher bekannt: Die Behörden der Stadt teilten am Freitag mit, es seien 1290 weitere Todesfälle verzeichnet worden. Diese Zahl habe sich bei der Überprüfung der vorliegenden Daten ergeben. Dies entspricht einem Anstieg um 50 Prozent. Damit starben allein in Wuhan 3869 Menschen, in ganz China waren es 4632.

China gerät international wegen seines Umgangs mit der Corona-Krise zunehmend unter Druck. Unter anderem die USA werfen Peking vor, zu spät über den Ausbruch des neuen Erregers informiert zu haben.

Wuhans Behörden nannten mehrere Gründe für die nun erst gemeldeten Todesfälle. Unter anderem sei das medizinische Personal zu Beginn der Pandemie überfordert gewesen und habe deshalb Fälle teilweise erst spät, falsch oder gar nicht gemeldet. Auch mangelnde Test- und Behandlungsmöglichkeiten wurden als Gründe genannt.

In Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei, waren Ende Dezember die ersten Fälle der rätselhaften Lungenkrankheit aufgetreten, die inzwischen als Covid-19 bekannt ist. Am 23. Januar wurde Wuhan als erste chinesische Stadt komplett abgeriegelt, später folgte fast die gesamte Provinz. Millionen Menschen waren wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Seit dem 8. April dürfen die Einwohner die Stadt wieder verlassen.