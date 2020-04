Mehr als 870.000 bestätigte Infektionen

Zahl der Coronavirus-Toten in den USA überschreitet Schwelle von 50.000

Washington (AFP) - Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat die Schwelle von 50.000 überschritten. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Freitag starben in dem Land inzwischen mehr als 50.030 Menschen an den Folgen von Covid-19. Demnach gab es bereits mehr als 870.000 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

Mann mit Schutzmaske in Los Angeles © AFP

Die USA sind bereits seit einiger Zeit mit großem Abstand das Land mit den meisten bestätigten Infektionen und Todesopfern weltweit. In Italien gab es laut der Johns-Hopkins-Universität inzwischen mehr als 25.500 Tote, in Spanien mehr als 22.500, in Frankreich rund 22.000.

US-Präsident Donald Trump ist für sein Krisenmanagement wiederholt scharf kritisiert worden. Am Donnerstag sorgte er mit der Aussage für Fassungslosigkeit, Coronavirus-Patienten könnten womöglich mit Lichteinstrahlung oder sogar der Injektion von Desinfektionsmitteln behandelt werden.