Verfassungsschutz spricht von 16.500 Anhängern und hoher Gewaltbereitschaft

Zahl der "Reichsbürger" um mehr als die Hälfe gestiegen

Berlin (AFP) - Die Zahl der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalter in Deutschland ist um mehr als die Hälfte gestiegen. Rund 16.500 Menschen zählte der Verfassungsschutz 2017 zu dieser Szene, wie es in dem am Dienstag von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellten Jahresbericht heißt. Im Jahr davor waren es demnach noch rund 10.000 Menschen gewesen.

Selbstgemachter Reisepass eines Reichsbürgers © AFP

Von den Reichsbürgern und Selbstverwaltern waren demnach zuletzt 900 Rechtsextremisten. Im Jahr 2016 wurden 500 bis 600 Angehörige der Szene als Rechtsextremisten eingestuft. Dreiviertel der Szene sind den Erkenntnissen der Verfassungsschützer zufolge männlich und älter als 40 Jahre.

Zuletzt wurden immer mehr Menschen als Anhänger der Szene eingestuft, was aber auch mit der stärkeren Beobachtung und somit wachsenden Erkenntnissen der Behörden erklärt wurde. Die Reichsbürger sind eine in Kleingruppen zersplitterte Szene, die die Bundesrepublik, ihre Institutionen und Gesetze nicht anerkennt. Für viele von ihnen besteht das Deutsche Reich in den Grenzen von 1937 fort.

"Die Szene weist eine hohe Affinität zu Waffen auf", heißt es in dem diesjährigen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz weiter. Im Jahr 2017 verfügten rund 1100 Reichsbürger und Selbstverwalter über waffenrechtliche Erlaubnisse und stellten eine Risikogruppe innerhalb der Szene dar. Sie seien bereit, ihre Waffen für "schwerste Gewalttaten" einzusetzen.