Innenminister Salvini: Mehrere Menschen vermisst

Zahl der Todesopfer durch Brückeneinsturz in Genua auf 39 gestiegen

Genua (AFP) - Nach dem Brückenunglück im norditalienischen Genua haben Rettungskräfte unermüdlich weiter nach Opfern und Überlebenden gesucht. Bis Mittwochmittag stieg die Zahl der Todesopfer auf 39, wie der italienische Zivilschutz mitteilte. Mehrere Menschen würden vermisst, zudem gebe es 15 Verletzte. Die Regierung kündigte unterdessen Maßnahmen gegen den Autobahnbetreiber an.

Suche nach Verschütteten nach Brückeneinsturz dauert an © AFP

Rund 400 Einsatzkräfte der Feuerwerhr durchkämmten seit Dienstag mit Hilfe von Spürhunden und Baggern die Trümmer der am Dienstag eingestürzten Morandi-Brücke. "Man kann nicht wissen, ob es weitere Überlebende gibt", sagte ein Vertreter der Feuerwehr, Emanuele Gissi, der Nachrichtenagentur AFP. Die Suche werde mehrere Tage dauern. Während der Nacht seien drei weitere Leichen gefunden worden, fügte er hinzu.

Laut Italiens Innenminister Matteo Salvini sind unter den Toten drei Kinder im Alter von acht, zwölf und 13 Jahren. Nach Angaben des französischen Außenministeriums waren unter den Todesopfern auch drei Franzosen. Auch drei Chilenen kamen nach Angaben der chilenischen Behörden ums Leben.

Innenminister und Vize-Regierungschef Salvini von der rechtsextremen Lega wollte sich am Nachmittag zum Unglücksort begeben. Bereits zuvor wurden der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, sowie Verkehrs- und Infrastrukturminister Danilo Toninelli erwartet.

Die Ursache des Brückeneinsturzes war am Mittwoch weiter unklar. Salvini hatte am Dienstag angekündigt, die Verantwortlichen für das Unglück zur Rechenschaft zu ziehen. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte am Dienstagabend bei einem Besuch am Unglücksort eine Überprüfung der "gesamten Infrastruktur" im Land gefordert. "Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine solche Tragödie wiederholt", sagte er.

Verkehrsminister Toninelli forderte am Mittwoch auf Facebook den Rücktritt der Führung des Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia. Außerdem prüfe die Regierung die Auflösung des Vertrags mit der Firma sowie Bußgeldforderungen in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro, sagte er.

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war auf einer Strecke von mehr als 200 Metern eingestürzt, wie Luftaufnahmen zeigen. Etwa 35 Autos und drei Lastwagen stürzten etwa 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben.

Ein marokkanischer Lkw-Fahrer, der auf der Brücke gerade noch rechtzeitig anhalten konnte, berichtete von dem Unglück: "Ich sah einen grünen Lastwagen vor mir anhalten und dann zurücksetzen, also hielt ich auch an, schloss den Lkw ab und rannte", sagte der 39-jährige Afifi Idriss AFP. Der grüne Lkw stand am Dienstagabend noch immer auf dem Brückenstück - direkt vor dem Abgrund.

Die 1967 fertiggestellte Brücke überspannte dutzende Bahngleise sowie ein Gewerbegebiet mit Gebäuden und Fabriken. Zum Unglückszeitpunkt wurden Wartungsarbeiten an der Brücke vorgenommen, überdies gab es ein Unwetter.

Die rund 400 aus den umliegenden Häusern in Sicherheit gebrachten Anwohner durften zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Polizisten wiesen am frühen Mittwochmorgen dutzende Menschen zurück, die vor einem rot-weißen Absperrband darum baten, wenigstens persöngliche Dinge holen zu dürfen.

Die 83-jährige Grazia Pistorio sagte, sie würde gerne frische Kleidung holen. "Und manche Leute müssen ja Medikamente nehmen", zeigte sie sich besorgt. Der Anwohner Enrico Porro war genervt. Er habe die Nacht bei Verwandten verbracht, aber "das wird ja Monate dauern".

Der Brückeneinsturz werde Folgen für ganz Genua haben, warnte unterdessen Italiens Vize-Minister für Infrastruktur, Eduardo Rixi, laut der Nachrichtenagentur Ansa. "Die gesamte Morandi-Brücke muss abgerissen werden", sagte er. Die Autobahnbrücke liegt auf der sogenannten Blumenautobahn A10, einer auch von zahlreichen Touristen genutzten wichtigen Verkehrsachse an der italienischen Riviera, die Genua mit Ventimiglia an der französischen Grenze verbindet.