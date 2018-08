Laut Feuerwehr niemand mehr vermisst

Zahl der Todesopfer nach Brückeneinsturz in Genua steigt auf 43

Genua (AFP) - Fünf Tage nach dem Brückeneinsturz in Genua ist die Zahl der Todesopfer auf 43 gestiegen. In einem am Samstag unter einem Betonteil gefundenen Auto seien drei Leichen entdeckt worden, erklärte die Feuerwehr am Sonntag. Dabei handele es sich sehr wahrscheinlich um ein Paar aus Turin und dessen neunjährige Tochter. Mit dem Fund der drei Toten werde nun niemand mehr vermisst, erklärte die Feuerwehr.

Präsident Mattarella mit Helfern an der Unglücksstelle © AFP

Am Samstag war ein bei dem Unglück verletzter Rumäne im Krankenhaus gestorben. Zudem hatten die Helfer die Leiche eines Arbeiters unter den Trümmern gefunden. Die vierspurige Morandi-Autobahnbrücke im Westen der norditalienischen Stadt war am Dienstag während eines Unwetters auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt.

Italiens populistische Regierung macht den Brückenbetreiber Autostrade per l'Italia für den Einsturz verantwortlich. Die Einsturzursache ist jedoch bislang nicht geklärt. Autostrade sagte am Samstag 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau der Autobahnbrücke sowie für Hilfszahlungen zu.