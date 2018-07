Einsatzkräfte suchen weiter nach möglichen weiteren Opfern

Zahl der Toten bei Bränden in Griechenland auf 79 gestiegen

Athen (AFP) - Nach den verheerenden Bränden in Griechenland ist die Zahl der Todesopfer auf 79 gestiegen. Die Suche nach weiteren möglichen Todesopfern werde fortgesetzt, teilte Feuerwehrsprecherin Stavroula Maliri am Mittwoch mit. Insbesondere im Ferienort Mati und in Kokkino Limanaki, einem Viertel der rund 40 Kilometer von Athen entfernten Hafenstadt Rafina, wurden noch weitere Opfer befürchtet. Nach Angaben der Regierung waren außerdem rund 190 Menschen verletzt worden.

Feuer nahe Kineta © AFP

Mit mindestens 79 Todesopfern waren die Brände der vergangenen Tage in Attika noch tödlicher als die Brände 1977 auf der Halbinsel Peloponnes und der Insel Euböa. Damals waren 77 Menschen ums Leben gekommen.