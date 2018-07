Zahlreiche Menschen werden noch vermisst

Zahl der Toten bei Unwettern in Japan steigt auf mindestens 100

Kumano (AFP) - Die Zahl der Toten durch die schweren Unwetter in Japan steigt weiter: Durch die verheerenden Regenfälle seien bereits hundert Menschen ums Leben gekommen, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Montag. 87 Todesopfer seien bestätigt, 13 weitere Menschen seien gefunden worden und zeigten keine Lebenszeichen. Überdies werden demnach noch mehr als ein Dutzend Menschen vermisst.

Schwere Zerstörungen im japanischen Kumano © AFP

Am Montagmorgen ließen die Regenfälle in den am schwersten getroffenen Gebieten im Westen und im Zentrum Japans vorerst nach. Dort waren ganze Dörfer überschwemmt oder von Erdrutschen getroffen worden. Der Wetterdienst senkte die Alarmstufe für die betroffenen Gegenden zunächst, die Behörden warnten aber vor der Gefahr weiterer Erdrutsche durch den vom Regen aufweichten Boden.

Da die Fluten langsam zurückgingen, konnten Rettungskräfte Orte erreichen, die zuvor von der Außenwelt abgeschnitten waren. Die Behörden fürchteten, dass die Helfer weitere Opfer in den zerstörten Häusern finden könnten.