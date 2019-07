Financial Intelligence Unit des Zolls verzeichnet Anstieg um etwa ein Drittel

Zahl der Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Terrorfinanzierung nimmt zu

Köln (AFP) - Die beim Zoll angesiedelte Meldestelle für Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat im vergangenen Jahr erneut deutlich mehr Verdachtshinweise erhalten. Die Zahl sei im Vergleich zu 2017 um rund ein Drittel auf 77.252 angestiegen, wie aus der am Dienstag in Köln vorgestellten Jahresbilanz der Financial Intelligence Unit (FIU) hervorging. In zehn Jahren verelffachte sich das Meldungsaufkommen.

Geldscheine in einer Hosentasche © AFP

Hintergrund des starken Anstiegs sind demnach rechtliche Änderungen und eine zunehmende Sensibilisierung von Dienstleistern insbesondere im Finanzsektor. So wurde durch Verschärfungen die Zahl der Firmen und Dienstleister, die Verdachtsmeldungen abgeben müssen, über die Jahre deutlich erhöht. Inzwischen sind etwa auch Autohändler und Juweliere dazu verpflichtet. An die Stelle der Verdachtsanzeige trat außerdem eine automatisierte gesetzliche Verpflichtung zu Meldungen.

Wie viele Straftaten sich hinter den Verdachtsmeldungen verbargen, ist aber unklar. Die FIU ist keine Strafverfolgungsbehörde, sondern fungiert als eine nationale Zentralstelle für die Sammlung und erste Analyse von Verdachtsmeldungen. Die Informationen werden dort nach Priorität kategorisiert und an Ermittlungsbehörden weitergegeben.

Mit mehr als 98 Prozent kamen fast alle Verdachtsmeldungen auch 2018 aus dem Finanzsektor. Die Zahl der Verdachtsmeldungen aus anderen Wirtschaftsbereichen stieg im Vorjahresvergleich zwar von 398 auf 597 zwar deutlich an, war nach Einschätzung der FIU aber immer noch gering. Sie kündigte weitere Anstrengungen an, um die Unternehmen und Dienstleister in diesen Sektoren stärker zu sensibilisieren.