Medien: Zwei Passagiere der "Diamond Princess" an Infektion gestorben

Zahl neuer Coronavirus-Fälle in China auf tiefstem Stand seit fast einem Monat

Peking (AFP) - Die Zahl der in China täglich offiziell neu registrierten Krankheitsfälle durch das neuartige Coronavirus ist auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken. Wie die chinesische Regierung am Donnerstag mitteilte, wurden seit dem Vortag insgesamt nur 673 neue Ansteckungsfälle verzeichnet. 628 davon traten in der Provinz Hubei auf, von wo die Epidemie ihren Ausgang genommen hatte.

Fiebermessung bein einer Patientin in einem Krankenhaus in Wuhan © AFP

Die offizielle Gesamtzahl der Ansteckungsfälle in China stieg damit auf knapp 75.000. Hubei ist weiterhin die mit Abstand am stärksten von der Epidemie betroffene Region. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Nach Angaben japanischer Medien starben unterdessen zwei Passagiere des Kreuzfahrschiffes "Diamond Princess" an der Infektion mit dem Coronavirus. Das Schiff hatte zwei Wochen lang vor Yokohama unter Quarantäne gestanden. Mehr als 600 der Menschen an Bord wurden positiv auf den Erreger getestet.