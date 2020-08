Zehntausende bei Marsch gegen Polizeigewalt in Washington erwartet

Washington (AFP) - Zehntausende Demonstranten werden am Freitag (17.00 Uhr MESZ) in der US-Hauptstadt Washington zu einem Protestmarsch gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze erwartet. Die Demonstration unter dem Motto "Nehmt euer Knie aus unseren Nacken" findet rund drei Monate nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis statt. Als Datum für die Großdemonstration wurde der 57. Jahrestag der berühmten Rede "I Have a Dream" ("Ich habe einen Traum") des Bürgerrechtlers Martin Luther King gewählt.

Black-Lives-Matter-Banner in Washington © AFP

Teilnehmen werden unter anderem ein Sohn Martin Luthers Kings und der bekannte Bürgerrechtler Al Sharpton. Geplant sind Reden am Lincoln Memorial - dort wo King am 28. August 1963 seine Rede gehalten hatte. Polizeigewalt gegen Afroamerikaner sorgt schon seit Jahren immer wieder für Empörung in den USA. Zuletzt verletzten Polizisten am Sonntag im Bundesstaat Wisconsin einen 29-Jährigen mit Schüssen in den Rücken schwer.