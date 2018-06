Organisatoren sprechen von 2,5 Millionen Menschen bei Kundgebung

Zehntausende bei Veranstaltung von türkischem Präsidentschaftskandidaten Ince

Izmir (AFP) - Zehntausende Menschen haben am Donnerstagabend an einer Wahlkampfveranstaltung des türkischen Präsidentschaftskandidaten Muharrem Ince in Izmir teilgenommen. Die Organisatoren sprachen von rund 2,5 Millionen Teilnehmern an der Kundgebung. Von unabhängiger Seite war die Zahl nicht zu überprüfen.

Wahlkampfveranstaltung in Izmir © AFP

In der Türkei finden am Sonntag vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Umfragen zufolge könnte das Bündnis von Erdogans islamisch-konservativer AKP mit der ultrarechten MHP bei der Parlamentswahl die Mehrheit verfehlen. Auch ein Sieg Erdogans in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl ist alles andere als sicher. In einer Stichwahl könnte Oppostionskandidat Ince von der linksnationalistischen Republikanischen Volkspartei (CHP) gegen Erdogan antreten.