Zentralratspräsident sieht Zunahme vor allem in Großstädten

Zentralrat der Juden besorgt über antisemitische Vorfälle an Schulen

Berlin (AFP) - Nach Berichten über antisemitische Vorfälle an Schulen hat sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, besorgt gezeigt. Er habe das Gefühl, dass solche Vorfälle vor allem im großstädtischen Milieu zunähmen, sagte Schuster am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Berlin nehme dabei offensichtlich "leider eine führende Rolle" ein.

Zentralratspräsident Josef Schuster © AFP

Anlass für die Debatte ist der Fall an einer Berliner Grundschule, wo ein jüdisches Mädchen bedroht worden sein soll. Es sei "ein furchtbarer und besorgniserregender Vorfall, der hoffentlich nur ein Einzelfall ist und bleibt", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem "Tagesspiegel" von Dienstag. Er mahnte zugleich, alle müssten "genau hingucken und hinhören". Es sei die "Sensibilität jedes einzelnen von uns" gefordert.

Nach Angaben der Antidiskriminierungsbeauftragten für die Berliner Schulen, Saraya Gomis, gab es im vergangenen Jahr an Schulen in der Hauptstadt zwölf registrierte antisemitische Vorfälle. Studien würden jedoch zeigen, dass sich nur rund zwei Prozent der Betroffenen melden würden, sagte Gomis der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "Neues Deutschland".

Zentralratspräsident Schuster sieht vor allem eine Verantwortung der Eltern. Kein Kind werde mit rassistischen Vorurteilen geboren, sagte er im ZDF. Zudem müssten Lehrer besser auf solche Situationen vorbereitet werden. Er werde ein Gespräch mit der Kultusministerkonferenz (KMK) Mitte April nutzen, um dieses Thema anzusprechen.

Auch der SPD-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, sieht den Judenhass muslimischer Eltern als wichtigen Grund für Antisemitismus von Schülern. "Es ist oftmals tief sitzender Hass, der vom Elternhaus vermittelt wird", sagte Saleh der "Welt". "Viele plappern auch in Unkenntnis irgendwelche Parolen nach." Der im Westjordanland geborene Sozialdemokrat forderte: "Migrantenkinder müssen verstehen, dass die deutsche Geschichte auch ihre ist. Deswegen müssen sie besonders sensibel beim Thema Antisemitismus sein."

Der amtierende KMK-Präsident, Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke), forderte eine Analyse der antisemitischen Vorfälle an Schulen. "Die Vorfälle sind erschütternd und wir sind alle aufgefordert, uns damit auseianderzusetzen", sagte Holter der "Bild"-Zeitung. "Wir müssen schulische und gesellschaftliche Ursachen analysieren."

Die große Koalition hat sich in darauf verständigt, einen Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus einzusetzen. Der Posten soll im Innenministerium angesiedelt werden, wann und mit wem das Amt besetzt wird, ist allerdings noch unklar.