CDU-Generalsekretär: "Für Personaldebatten ist jetzt nicht die Zeit"

Ziemiak und Seehofer wollen Diskussion über Kanzlerkandidaten eindämmen

Berlin (AFP) - CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) rufen in der Diskussion um den nächsten Kanzlerkandidaten der Union zur Zurückhaltung auf. "Für Personaldebatten ist jetzt nicht die Zeit. Erst das Land, dann die Partei", sagte Ziemiak der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Das Virus ist da und macht auch keine Ferien."

Kanzlerin Merkel will nächstes Jahr abtreten © AFP

Deutschland werde im zweiten Halbjahr "mit erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sein", sagte Ziemiak voraus. "Die Unternehmen und Selbstständigen brauchen Unterstützung, damit wir Arbeitsplätze sichern, zudem müssen wir für das Jahr 2020 mit einem erheblichen Rückgang der Steuereinnahmen rechnen. Personaldebatten interessieren die Bürgerinnen und Bürger gerade nicht besonders."

Ziemiak verwies außerdem auf den Parteitag der CDU im Dezember, bei dem ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt werden soll. Erst danach werde mit der CSU besprochen, "wer unser gemeinsamer Kanzlerkandidat werden wird".

Auch Seehofer warnte vor einer verfrühten Diskussion. Zu diesem Thema sagten "alle, die Profis sind, nichts", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Samstag. "Ich hoffe, wir halten uns eisern dran."

Für Kandidatenfragen sei der Zeitpunkt wichtig, "sonst ist man aus dem Rennen, noch bevor der eigentliche Wahlkampf begonnen hat", mahnte Seehofer. Sowohl innerhalb von CDU/CSU als auch in der Öffentlichkeit wird derzeit bereits viel über die K-Frage diskutiert. "Das ist eine Diskussion zur Unzeit", urteilte der frühere CSU-Vorsitzende.

Umfragen hatten zuletzt gezeigt, dass viele Bürger sich den heutigen CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als Kanzler vorstellen können. Dazu sagte Seehofer: "Dass Markus Söder seine Arbeit gut macht, freut mich."

Ziemiak sagte der "NOZ" über Söder, dieser sei "ein sehr guter Ministerpräsident und führungsstarker CSU-Vorsitzender". Die Frage der Kanzlerkandidatur "diskutieren wir jedoch, wenn es so weit ist, und nicht jetzt, mitten in einer so ernsten Lage für das Land. Das ist auch mein Appell an die gesamte Union."