Chefs von Internetriesen sagen am Mittwoch vor US-Kongress aus

Zuckerberg plädiert erneut für stärkere Regulierung des Internets

Washington (AFP) - Facebook-Chef Mark Zuckerberg hält eine stärkere Regulierung des Internets für notwendig. In einem vorab veröffentlichen Statement für eine US-Kongressanhörung am Mittwoch zeigte Zuckerberg Verständnis für die "Besorgnisse", welche die "Größe und wahrgenommene Macht" der Internetkonzerne auslösten. Deshalb befürworte er eine "aktivere Rolle der Regierungen und Aufsichtsbehörden" sowie eine Aktualisierung der Regeln für das Internet.

USA drohen mit WTO-Beschwerde gegen Digitalsteuer © AFP

Zuckerberg hatte schon in der Vergangenheit nach massiven Fällen des Missbrauchs von Facebook-Nutzerdaten für eine stärkere Regulierung des Internets plädiert. Neben Zuckerberg sollen am Mittwoch (12.00 Uhr Ortszeit; 18.00 Uhr MESZ) auch die Chefs der Internet- und Technologieriesen Amazon, Apple und Google, Jeff Bezos, Tim Cook und Sundar Pichai, zu ihren Wettbewerbspraktiken befragt werden. Sie sollen per Videoschaltung vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses aussagen.

Die Befragung erfolgt im Zuge einer Untersuchung zur Marktmacht von Online-Plattformen. Die Dominanz der großen Internetkonzerne sorgt in den USA - wie auch in der Europäischen Union - für wachsende Kritik. Es laufen mehrere Untersuchungen zu der Frage, ob die Konzerne ihre Marktmacht missbrauchen.

In seiner Stellungnahme hob Zuckerberg hervor, dass sein Konzern im Einklang mit den Werten der Vereinigten Staaten operiere. Er beschrieb Facebook als Unternehmen, das "stolz ist, amerikanisch zu sein". Sein Konzern glaube an Demokratie, Wettbewerb, Integration und Meinungsfreiheit und damit die Werte, "auf denen die amerikanische Wirtschaft gegründet wurde".

Amazon-Chef Bezos zeigte sich in ebenfalls vorab veröffentlichten Äußerungen offen dafür, dass sein Unternehmen "genau untersucht" wird. Zugleich verteidigte er den "Erfolg" seines Konzerns.