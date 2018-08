Trümmerteile fliegen 25 Meter weit

Zwei Verletzte bei Explosion in Dönerimbiss in Leipzig

Leipzig (AFP) - Bei einer Explosion in einem Dönerimbiss sind in Leipzig zwei Menschen verletzt worden. Zwei Hausbewohnerinnen erlitten bei dem Vorfall Sonntagfrüh Rauchgasvergiftungen und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein lauter Knall hatte die Anwohner in den frühen Morgenstunden aus dem Schlaf gerissen. Durch die Explosion und das anschließende Feuer wurde der im Erdgeschoss eines Wohnhauses liegende Imbiss komplett zerstört.

Ein Helfer geht an dem zerstörten Imbiss vorbeit. © AFP

Die Trümmer waren den Angaben zufolge im Umkreis von 25 Metern verstreut. Die Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses sowie eines angrenzenden Hauses wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Während ein Teil später wieder in die Wohnungen zurückkehren konnten, kamen die Mieter des betroffenen Wohnhauses vorerst bei Bekannten und Verwandten unter.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einer fahrlässigen beziehungsweise vorsätzlichen Herbeiführung der Explosion aus. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Leipziger Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf und wurde von der Tatortgruppe des Landeskriminalamts Sachsen unterstützt.