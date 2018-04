Polizei sucht weiter nach Motiv - Bislang keine Anhaltspunkte für politische Tat

Zwei Verletzte schweben nach Amokfahrt von Münster noch in Lebensgefahr

Münster (AFP) - Nach der Amokfahrt von Münster schweben zwei Verletzte noch in Lebensgefahr. Das sagte eine Sprecherin der Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag. Die Ermittler suchten demnach weiter nach den Beweggründen des 48-jährigen Täters. Die Motivlage von Jens R. sei "noch nicht geklärt".

Polizisten sichern Spuren an Tatfahrzeug © AFP

Zugleich verwies die Sprecherin auf die Einschätzung von Polizei und Staatsanwaltschaft, wonach es Hinweise auf eine Tat aus persönlichen Motiven gebe. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder Mittäter gibt es demnach nicht. Die Ermittler hatten nach eigenen Angaben nach der Tat E-Mails mit "vagen Hinweisen auf suizidale Gedanken" gefunden.

Die von R. verschickten Nachrichten enthielten demnach jedoch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass er andere Menschen habe in Gefahr bringen wollen. Gegen den Mann liefen aber mehrere Strafverfahren wegen Betrugs, Unfallflucht, Sachbeschädigung sowie Bedrohungen. Letztere betrafen den familiären Bereich.

R. war am Samstagnachmittag in der Altstadt von Münster in Nordrhein-Westfalen mit seinem Auto in eine Restaurantterrasse gerast. Dabei wurden eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann getötet. Der Täter erschoss sich im Wagen. Etwa 20 Menschen wurden bei der Attacke verletzt, einige davon lebensgefährlich.