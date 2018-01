46-jährige Mutter der Babys vorläufig festgenommen

Zwei tote Säuglinge in Wohnung in Sachsen-Anhalt entdeckt

Halle (AFP) - Zwei tote Säuglinge sind in einer Wohnung in Benndorf in Sachsen-Anhalt gefunden worden. Die 46 Jahre alte Mutter der beiden Babys wurde am Dienstagabend vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Halle am Mittwoch mitteilte. Ein Verbrechen könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar © AFP

Die toten Säuglinge waren am Donnerstagabend gefunden worden. Zuvor ging bei der Polizei ein entsprechender Hinweis ein. Wie die Kinder starben, war zunächst unklar. Die Leichen sollten rechtsmedizinisch untersucht werden. Den Angaben zufolge lagen die toten Babys vermutlich schon länger in der Wohnung im Landkreis Mansfeld-Südharz.