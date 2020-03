Zweiter Anlauf zu Oberbürgermeisterwahl in Leipzig

Leipzig (AFP) - In Leipzig gibt es am Sonntag (08.00 Uhr) einen zweiten Anlauf zur Wahl des Oberbürgermeisters. Im ersten Wahlgang vor vier Wochen erzielte keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit. Amtsinhaber Burkhard Jung (SPD) lag sogar knapp hinter seinem CDU-Herausforderer Sebastian Gemkow. Im zweiten Wahlgang treten am Sonntag nur noch drei statt der ursprünglich acht Kandidaten an. Dann reicht die einfache Mehrheit.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) © AFP

Linke und Grüne zogen ihre Bewerberinnen zurück und riefen dazu auf, Jung zu unterstützen. Jung ist seit 2006 Rathauschef in Leipzig. Im Juni vergangenen Jahres wurde der 61-Jährige als erster Oberbürgermeister einer ostdeutschen Stadt zum Präsidenten des Deutschen Städtetags gewählt. Sein CDU-Herausforderer Gemkow ist früherer sächsischer Justizminister und derzeit Wissenschaftsminister.