Zweites BGH-Urteil zu Berliner Raserfall erwartet

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (10.00 Uhr) zum zweiten Mal über ein Mordurteil im bundesweit beachteten Berliner Raserfall. Die Bundesrichter mussten prüfen, ob zwei Männer nach dem Tod eines unbeteiligten Autofahrers bei einem illegalen Rennen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt werden können. Ein erstes Urteil hatte der BGH aufgehoben, doch das Landgericht Berlin verurteilte die Angeklagten danach erneut wegen Mordes. (Az. 4 StR 482/19)

Bundesgerichtshof in Karlsruhe © AFP

Die damals 24 und 26 Jahre alten Männer waren Anfang 2016 nachts bei einem illegalen Autorennen über mehrere rote Ampeln gerast. Auf einer Kreuzung erfasste einer der beiden mit seinem Wagen das Auto eines 69-Jährigen, der noch am Unfallort starb. Im Februar 2017 verurteilte das Landgericht Berlin sie deshalb wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Der BGH hob dieses Urteil aber im März 2018 auf. Der neue Prozess in Berlin endete im vergangenen Jahr wieder mit einem Mordurteil, über das jetzt der BGH in Karlsruhe entscheiden muss.