Joshua Wong verurteilt "völlige Respektlosigkeit" gegenüber Wählern

Zwölf Demokratie-Aktivisten von Wahl in Hongkong ausgeschlossen

Hongkong (AFP) - Die Behörden in Hongkong haben zwölf Vertreter der Demokratiebewegung von der Wahl für das Regionalparlament in der chinesischen Sonderverwaltungszone im Herbst ausgeschlossen, darunter den bekannten Aktivisten Joshua Wong. Die Regierung der Finanzmetropole erklärte am Donnerstag, sie unterstütze "die Entscheidung der Wahlleiter, zwölf Nominierte von der Kandidatur für das Parlament auszuschließen".

Joshua Wong © AFP

Wong sprach vom "schärfsten Vorgehen" gegen die Demokratie-Bewegung in der Geschichte Hongkongs und machte die chinesische Zentralregierung für den Schritt verantwortlich. "Peking zeigt eine völlige Respektlosigkeit gegenüber dem Willen der Hongkonger, tritt die Autonomie Hongkongs mit Füßen und versucht, das Hongkonger Parlament fest in seinem Griff zu behalten", schrieb Wong im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die Wahlen zum Legislativrat sollen im September stattfinden. Die Behörden hätten "fast alle pro-demokratischen Bewerber" ausgeschlossen, von Vertretern der "jungen progressiven Gruppen bis hin zu den traditionellen moderaten Parteien", erklärte Wong. Der Aktivist wurde als Anführer der sogenannten Regenschirm-Bewegung 2014 bekannt und unterstützte auch die pro-demokratischen Massenproteste im vergangenen Jahr.